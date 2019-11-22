Мужчина нанес другу 6 ножевых за пощечину
В Северодвинске Архангельской области мужчина чуть не зарезал друга за то, что тот дал ему пощечину, сообщил сайт «Дни.ру».
В ходе ссоры двух друзей один из них схватился за нож и нанес своему визави шесть ударов. Несмотря на это, раненому удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи. Любителя холодного оружия задержали — по данным FlashNord, он оказался рецидивистом, уже отсидевшим за убийство. Причины столь горячей ссоры остались неизвестны.