Мужчина нанес другу 6 ножевых за пощечину

В ходе ссоры двух друзей один из них схватился за нож и нанес своему визави шесть ударов. Несмотря на это, раненому удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи. Любителя холодного оружия задержали — по данным FlashNord, он оказался рецидивистом, уже отсидевшим за убийство. Причины столь горячей ссоры остались неизвестны.