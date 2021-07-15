Мужчина надругался над ребенком в Петербурге

В Санкт-Петебрбурге 6 июня мужчина надругался над 10-летним мальчиком. Подозреваемого задержала полиция, сообщили «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на улице Даниила Хармса. Насилие над ребенком мужчина совершил в машине.

Теперь полиция задержала подозреваемого — 55-летнего мужчину. Он работает главным геодезистом в одной из петербургских компаний. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.