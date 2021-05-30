Мужчина начал стрелять из винтовки из окна своей квартиры в Екатеринбурге, сообщил РЕН ТВ. По данным канала, ранены два человека.

Неизвестный стрелял из охотничьего ружья «Сайга». Ко времени прибытия на место Росгвардии преступник прекратил огонь, написали СМИ.

Стрельба случилась на улице Бородина, рядом с домом №31, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в оперативных службах города.

«Стреляют, предположительно, с четвертого этажа, с балкона», — говорится в сообщении.

Девочка тяжело ранена в живот, а сотрудник Росгвардии получил пулю в ногу, пишут СМИ. По данным Baza, стрелял бывший сотрудник МВД.

Мужчина был пьяным и выступал против гомосексуализма, написал E1.ru.

«Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: „Требую отменить гомосексуализм!“ — а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим», — рассказал очевидец.