facebook_pixel
    30 мая 2021, 19:02

    Мужчина начал стрелять по людям из окна квартиры в Екатеринбурге — СМИ

    Алена Макаренко, Дамир Матюхин

    Мужчина начал стрелять из винтовки из окна своей квартиры в Екатеринбурге, сообщил РЕН ТВ. По данным канала, ранены два человека.

    Мужчина начал стрелять по людям из окна квартиры в Екатеринбурге — СМИ

    Неизвестный стрелял из охотничьего ружья «Сайга». Ко времени прибытия на место Росгвардии преступник прекратил огонь, написали СМИ.

    Стрельба случилась на улице Бородина, рядом с домом №31, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в оперативных службах города.

    «Стреляют, предположительно, с четвертого этажа, с балкона», — говорится в сообщении.

    Девочка тяжело ранена в живот, а сотрудник Росгвардии получил пулю в ногу, пишут СМИ. По данным Baza, стрелял бывший сотрудник МВД.

    Мужчина был пьяным и выступал против гомосексуализма, написал E1.ru.

    «Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: „Требую отменить гомосексуализм!“ — а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим», — рассказал очевидец.