Мужчина на снегоходе на полном ходу сбил ребенка в Татарстане. Видео

Во время празднования Масленицы в Свияжске водитель снегохода на скорости сбил 11-летнюю девочку. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как снегоход на полном ходу сбивает девочку. Два пассажира ретировались, а к водителю подбежали очевидцы и несколько раз ударили его по лицу. Устроивший аварию мужчина выкрутил газ и умчался в неизвестном направлении, а ребенка с травмами увезли в больницу.

Как сообщили в местной прокуратуре, личность водителя уже установили: им оказался житель поселка Васильево. Его уже привезли в полицию. Зеленодольский городской прокурор направил в СК материалы о возбуждении против мужчины дела по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

Информации о состоянии попавшей под снегоход девочки пока нет.