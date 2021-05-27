Мужчина на самокате сбил велосипедистку в Геленджике. Видео

В Геленджике мужчина на самокате сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Видео столкновения появилось в распоряжении «360».

В кадр попал управлявший электросамокатом молодой человек. Насколько можно судить из видео, скорость у него была приличной.

Женщина, уточнил Telegram-канал «Хороший Геленджик», получила незначительные травмы. По версии РЕН ТВ, велосипедистка сильно ударилась головой, из-за чего ей вызвали скорую.

После случившегося самокаты с набережной города решили убрать. Сделать это намерены якобы силами полиции и казаков.

Из-за агрессивного вождения электросамокатов страдают все — и их владельцы, и пешеходы. Власти предложили запретить этим средствам передвижения ездить быстрее 20 километров в час. Травм, считают эксперты, меньше не будет.