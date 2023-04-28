Происшествия 28 апреля 2023, 13:51 Мужчина на самокате врезался в легковушку во Владивостоке

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ДТП с участием самоката и легкового автомобиля произошло накануне на улице Интернациональной во Владивостоке. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на социальные сети.

По предварительной информации, владелец автомобиля решил завернуть на заправку в тот момент, когда оттуда выезжал самокатчик. На кадрах, полученных с видеорегистратора, видно, как двухколесный транспорт оказался на капоте у транспортного средства, написал kp.ru.

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Пострадавших в аварии нет. Сообщается, что легковой автомобиль получил небольшие механические повреждения.