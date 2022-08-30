30 августа 2022, 16:05
Мужчина на самокате насмерть сбил 75-летнего пенсионера в Волгограде
В Волгограде полиция завела уголовное дело по факту гибели 75-летнего пенсионера, которого сбил 35-летний мужчина на самокате. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.
Как уточнили в региональном СУ СКР, инцидент произошел в ночное время суток 27 августа на Астраханском мосту.
После того, как самокатчик наехал на пенсионера, мужчина упал на землю и ударился головой об асфальтобетонное покрытие. От полученной травмы он умер уже в медучреждении.
Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства ДТП.