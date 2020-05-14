Мужчина на протяжении года насиловал 11-летнюю падчерицу

По данный следствия, 34-летний мужчина на протяжении года насиловал 11-летнюю дочку своей сожительницы, когда та уходила на работу. Ребенок не мог ничего рассказать, так как мужчина угрожал, что убьет ее маму, если она это сделает.

Когда их связь раскрылась, против подозреваемого завели уголовное дело. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.