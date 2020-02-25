Мужчина на Lada Grаntа сбил пятилетнего ребенка

Авария случилась на улице Дорожная вечером 24 февраля. Предполагается, что водитель отечественной машины не успел затормозить перед ребенком, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате автомобиль наехал на мальчика.

Потерпевшего госпитализировали.