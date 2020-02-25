25 февраля 2020, 14:26
Мужчина на Lada Grаntа сбил пятилетнего ребенка
В селе Красная горка Нуримановского района Башкирии пострадал пятилетний мальчик. Он попал под колеса автомобиля Lada Grаntа. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на ГИБДД.
Авария случилась на улице Дорожная вечером 24 февраля. Предполагается, что водитель отечественной машины не успел затормозить перед ребенком, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате автомобиль наехал на мальчика.
Потерпевшего госпитализировали.