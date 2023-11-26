26 ноября 2023, 17:22
Мужчина на юго-востоке Москвы угрожал детям ножом
Источник «360»: в районе Марьино задержали мужчину, угрожавшего детям ножом
Мужчина бегал в районе Марьино в Москве за детьми с ножом и угрожал прохожим. Об этом сообщил источник «360».
По его информации, сотрудники полиции задержали злоумышленника. Кроме того, стражи правопорядка обнаружили его автомобиль, в котором лежал пистолет.
Реклама
Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ЧП.
Ранее обвиняемых в избиении детей на улице арестовали в Москве. Вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили палками недалеко от жилого дома на Базовской улице. Один из фигурантов угрожал жертвам ножом.
Дети
Преступления
Поножовщины
Реклама
Реклама