Эксклюзив 26 ноября 2023, 17:22 Мужчина на юго-востоке Москвы угрожал детям ножом Источник «360»: в районе Марьино задержали мужчину, угрожавшего детям ножом РИА «Новости»

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Мужчина бегал в районе Марьино в Москве за детьми с ножом и угрожал прохожим. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, сотрудники полиции задержали злоумышленника. Кроме того, стражи правопорядка обнаружили его автомобиль, в котором лежал пистолет.

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Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ЧП.

Ранее обвиняемых в избиении детей на улице арестовали в Москве. Вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили палками недалеко от жилого дома на Базовской улице. Один из фигурантов угрожал жертвам ножом.