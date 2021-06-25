Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Ростове-на-Дону и уехал

В центре Ростова-на-Дону двухлетний ребенок попал под колеса электросамоката. Мужчина, управлявший им, с места происшествия скрылся.

Неизвестный сбил ребенка 23 июня на Пушкинской улице, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.

«Мужчина после наезда на малолетнего ребенка скрылся с места происшествия и не принял мер к оказанию ему медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Ребенок получил травмы. Обстоятельства случившегося и личность ехавшего на электросамокате человека устанавливают. Следствие ведет проверку.

Инциденты с самокатами в последнее время не редкость. В Башкирии, например, планируют ограничить скорость их передвижения 10 километрами в час.

Москва изменила правила проката электросамокатов: в парках средства передвижения сбросят скорость автоматически. Несовершеннолетним в аренду самокат не дадут. В Санкт-Петербурге действует запрет на поездки на них по центру города.