15 мая 2020, 17:54
Мужчина может сесть в тюрьму за выстрелы в людей из травмата
В Санкт-Петербурге мужчина девять раз выстрели в толпу из травматического пистолета. В одного человека он попал несколько раз. За это ему грозит лишение свободы, сообщил сайт «Невские новости».
Подозреваемого обвинили по нескольким статьям. Прокуратура уже утвердила обвинительный акт в отношении злоумышленника.
Инцидент произошел 22 сентября 2019 года на улице Кременчугская. Мужчина хотел похулиганить и девять раз выстрели в компанию молодых людей. В одного из них он попал.
У потерпевшего было повреждено плечо и кисть. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.