Мужчина может сесть в тюрьму за выстрелы в людей из травмата

Подозреваемого обвинили по нескольким статьям. Прокуратура уже утвердила обвинительный акт в отношении злоумышленника.

Инцидент произошел 22 сентября 2019 года на улице Кременчугская. Мужчина хотел похулиганить и девять раз выстрели в компанию молодых людей. В одного из них он попал.

У потерпевшего было повреждено плечо и кисть. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.