Происшествия 17 декабря 2023, 08:50 Мужчина, мальчик и девочка погибли при пожаре в Ижевске МЧС: три человека погибли при пожаре в Ижевске

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Три человека, в том числе двое детей пяти и семи лет, погибли при пожаре в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание случилось в деревянном двухквартирном доме на улице 2-я Совхозная. Очевидцы обратились в экстренные службы около 03:20. Пожарные подразделения прибыли через несколько минут. К этому моменту крыша дома горела по всей площади.

Пресс-служба МЧС

На момент пожара в доме было восемь человек, в том числе четверо детей. Из соседней квартиры самостоятельно эвакуировались бабушка, дедушка и два ребенка. В квартире, где случился пожар, жили мужчина, женщина и трое детей. Старшего, 10-летнего ребенка не было дома, а женщина успела выбежать на улицу.

В 03:48 на месте пожара нашли пятилетнего ребенка. Его передали бригаде скорой помощи, которая целый час боролась за его жизнь. Мальчик погиб. Около 05:00 обнаружили семилетнюю девочку, уже без признаков жизни, а еще через 10 минут — мертвого 50-летнего мужчину.

Пресс-служба МЧС

На месте работали 47 спасателей и 14 спецмашин . Справиться с огнем удалось в 05:19. Причина пожара устанавливается.

«Пожарный извещатель мог бы спасти жизни», — констатировали в ведомстве.

На месте работают дознаватели, эксперты пожарной лаборатории МЧС и следователи.