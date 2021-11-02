Мужчина лишился уха по вине пьяного водителя в Ивановской области

В результате аварии в городе Комсомольске Ивановской области 31-мужчина лишился уха. ДТП произошло в ночное время суток по вине пьяного водителя иномарки. Об этом написал «Царьград».

По данным следствия, водитель Mazda врезался в бетонное ограждение на улице Колганова. Во время движения он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП пострадал мужчина, который находился на пассажирском сидении. Он получил травму головы, а также у него оторвалось ухо.

Мужчину срочно доставили в медицинское учреждение, а на пьяного водителя был составлен административный протокол. По решению суда ему будет вынесено наказание.