Мужчина купил девушке подарки на украденные у нее деньги

Следователи установили, что пара рассталась в январе текущего года. Однако молодой человек не стал прощаться с девушкой. Он нашел дома у бывшей 340 тысяч рублей и решил покупать на них подарки. Таким образом мужчина планировал вернуть подругу.

Пострадавшая не сразу заметила пропажу, но затем заявила в полицию.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража».