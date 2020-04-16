16 апреля 2020, 12:21
Мужчина купил девушке подарки на украденные у нее деньги
Молодой человек из Санкт-Петербурга украл у бывшей девушки 340 тысяч рублей и купил ей подарки на эти деньги. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Следователи установили, что пара рассталась в январе текущего года. Однако молодой человек не стал прощаться с девушкой. Он нашел дома у бывшей 340 тысяч рублей и решил покупать на них подарки. Таким образом мужчина планировал вернуть подругу.
Пострадавшая не сразу заметила пропажу, но затем заявила в полицию.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража».