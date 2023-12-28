28 декабря 2023, 14:09
Мужчина, которого лишили водительских прав, стал виновником смертельной аварии в Ставропольском крае
Смертельное ДТП, в котором погибла женщина, случилось в ночь на 27 декабря в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Мужчина за рулем Lada, ранее лишенный водительских прав, вылетел с дороги в кювет, где наехал на опору ЛЭП. В результате машина перевернулась.
Реклама
В аварии погибла женщина — 45-летняя пассажирка авто. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
ДТП
Реклама
Реклама