Происшествия 28 декабря 2023, 14:09 Мужчина, которого лишили водительских прав, стал виновником смертельной аварии в Ставропольском крае

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Смертельное ДТП, в котором погибла женщина, случилось в ночь на 27 декабря в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Мужчина за рулем Lada, ранее лишенный водительских прав, вылетел с дороги в кювет, где наехал на опору ЛЭП. В результате машина перевернулась.

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В аварии погибла женщина — 45-летняя пассажирка авто. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.