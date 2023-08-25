25 августа 2023, 15:18
Мужчина кирпичом проломил голову знакомому в Ленинградской области
В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители задержали местного жителя, который пробил голову кирпичом своему знакомому. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.
По данным следствия, случай произошел накануне в поселке Терволово. Во время конфликта между молодыми людьми один из них схватил кирпич и мощным ударом пробил голову подростку.
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Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи выявили у него оскольчатый вдавленный перелом лобной кости.
Ленинградская область
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