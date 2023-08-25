Происшествия 25 августа 2023, 15:18 Мужчина кирпичом проломил голову знакомому в Ленинградской области

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В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители задержали местного жителя, который пробил голову кирпичом своему знакомому. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.

По данным следствия, случай произошел накануне в поселке Терволово. Во время конфликта между молодыми людьми один из них схватил кирпич и мощным ударом пробил голову подростку.

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Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи выявили у него оскольчатый вдавленный перелом лобной кости.