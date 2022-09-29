Мужчина изрезал жительницу Крыма ножом в порыве ревности | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 21:06 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина изрезал жительницу Крыма ножом в порыве ревности

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Сотрудники полиции Крыма задержали жителя Орла, который попытался прикончить 42-летнюю женщину в порыве ревности. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Пострадавшая отвергла своего 22-летнего ухажера. Тогда молодой человек несколько раз ударил ее ножом. Свидетелем случившегося стал таксист, который доставил пострадавшую в больницу.

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«Очевидцы сообщили в полицию о совершенном преступлении и о лице к нему причастном, в связи с чем обвиняемый в течение нескольких часов был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», — отметили в ведомстве.

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