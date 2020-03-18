18 марта 2020, 20:01
Мужчина изнасиловал семилетнюю девочку в туалете школы в Таганроге
В Таганроге полиция арестовала мужчину, который изнасиловал ребенка прямо в школе. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Преступником оказался 19-летний местный житель. Он проник в здание школы, где в уборной встретил семилетнюю девочку. Подчеркивается, что его задержали прямо в школе. Против молодого человека возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО.
На данный момент следователи устанавливают подробности произошедшего. Также специалистам придется выяснить, почему молодой человек так легко вошел в здание школы.