Происшествия

28 февраля 2024, 11:29

Мужчина изнасиловал петербурженку, забежав за ней в квартиру

РЕН ТВ: сталкер забежал в квартиру за 20-летней петербурженкой и изнасиловал ее

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Неизвестный мужчина несколько часов преследовал 20-летнюю петербурженку, а после забежал за ней в квартиру и изнасиловал. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, когда сталкер ворвался в квартиру, то начал ей угрожать, а после изнасиловал жертву и скрылся с места происшествия.

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Следователи возбудили уголовное дело. Нападавшего начали искать.

Ранее тюменец с презервативами и шприцем в кармане больше года преследовал женщин. В интернете на него пожаловались не меньше четырех пострадавших. В конце концов предполагаемого маньяка схватили и передали полиции местные жители.

Санкт-Петербург

Изнасилования

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