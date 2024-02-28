Происшествия 28 февраля 2024, 11:29 Мужчина изнасиловал петербурженку, забежав за ней в квартиру РЕН ТВ: сталкер забежал в квартиру за 20-летней петербурженкой и изнасиловал ее РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина несколько часов преследовал 20-летнюю петербурженку, а после забежал за ней в квартиру и изнасиловал. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, когда сталкер ворвался в квартиру, то начал ей угрожать, а после изнасиловал жертву и скрылся с места происшествия.

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Следователи возбудили уголовное дело. Нападавшего начали искать.

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