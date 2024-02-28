28 февраля 2024, 11:29
Мужчина изнасиловал петербурженку, забежав за ней в квартиру
РЕН ТВ: сталкер забежал в квартиру за 20-летней петербурженкой и изнасиловал ее
Неизвестный мужчина несколько часов преследовал 20-летнюю петербурженку, а после забежал за ней в квартиру и изнасиловал. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным канала, когда сталкер ворвался в квартиру, то начал ей угрожать, а после изнасиловал жертву и скрылся с места происшествия.
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Следователи возбудили уголовное дело. Нападавшего начали искать.
Ранее тюменец с презервативами и шприцем в кармане больше года преследовал женщин. В интернете на него пожаловались не меньше четырех пострадавших. В конце концов предполагаемого маньяка схватили и передали полиции местные жители.
Санкт-Петербург
Изнасилования
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