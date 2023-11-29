29 ноября 2023, 11:07
Мужчина избил знакомого до смерти на севере Москвы
СК задержал подозреваемого в избиении до смерти мужчины на севере Москвы
Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, подозреваемого в избиении до смерти своего знакомого в квартире на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.
По данным ведомства, 27 ноября в квартире на Бутырской улице между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате ссоры один из них жестоко избил своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Реклама
Подозреваемого 1993 года рождения задержали. Он признал вину. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.
Ранее обвиняемых в избиении детей арестовали в Москве. По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице.
Драки
Следственный комитет России
Москва 2023
Реклама
Реклама