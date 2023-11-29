Происшествия 29 ноября 2023, 11:07 Мужчина избил знакомого до смерти на севере Москвы СК задержал подозреваемого в избиении до смерти мужчины на севере Москвы Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

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Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, подозреваемого в избиении до смерти своего знакомого в квартире на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 27 ноября в квартире на Бутырской улице между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате ссоры один из них жестоко избил своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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Подозреваемого 1993 года рождения задержали. Он признал вину. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее обвиняемых в избиении детей арестовали в Москве. По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице.