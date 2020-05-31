31 мая 2020, 14:37
Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске
Мужчина избил женщину во дворе жилого дома в Новороссийске. За этой картиной наблюдали ребенок, сообщило издание «Подъем» в Telegram-канале.
ЧП случилось днем 30 мая около детской площадки на улице Советов. По словам свидетелей, неизвестный мужчина сильно избил женщину. Причем неподалеку стояли беременная жена нападавшего, а также его друг с маленьким ребенком на руках. Никто из них не вмешался в драку.
Женщина упала на асфальт и кричала, а рядом с ней стоял мужчина и грубо требовал «закрыть рот».
У пострадавшей сломана челюсть и нос.
В полиции уже знают о происшествии. «Материал зарегистрирован, проводится проверка», — отметили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.
Правоохранители устанавливают всех участников конфликта и выясняют обстоятельства случившегося.