Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске

ЧП случилось днем 30 мая около детской площадки на улице Советов. По словам свидетелей, неизвестный мужчина сильно избил женщину. Причем неподалеку стояли беременная жена нападавшего, а также его друг с маленьким ребенком на руках. Никто из них не вмешался в драку.

Женщина упала на асфальт и кричала, а рядом с ней стоял мужчина и грубо требовал «закрыть рот».

У пострадавшей сломана челюсть и нос.

В полиции уже знают о происшествии. «Материал зарегистрирован, проводится проверка», — отметили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта и выясняют обстоятельства случившегося.