Мужчина избил водителя скорой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который напал на водителя скорой. Мужчине не понравилось, что машина медиков преградила ему выезд. Об этом сообщил Life со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, скорая приехала на вызов в один из домов на улице Фурманова и припарковалась около подъезда. Водителю KIA не понравилось это и он попросил освободить проезд.

«Говорю, что сейчас как раз бригада сядет и я отъеду. Он вышел, дверь мою душевно так захлопнул — зеркало в хлам. И потом на меня начал прыгать», — поделился водитель скорой.

«Дни.ру» рассказали, что мужчина был пьян. Он несколько раз ударил пострадавшего в ухо и грудь. Прибывшие на место происшествия правоохранители доставили дебошира в отделение полиции.