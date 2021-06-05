Мужчина избил трех полицейских в изоляторе в Ростовской области. Видео

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина напал на полицейских прямо в изоляторе в Ростовской области. В результате в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Морозовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

Злоумышленник в момент нападения был уже задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Следствие полагает, что в мае этого года мужчина, находясь в изоляторе временного содержания «Морозовский», применил насилие в отношении трех сотрудников полиции. Он нанес им множество ударов руками и ногами. На опубликованных кадрах видно, что одного сотрудника он резко и очень сильно ударил. Тот даже не мог подняться с пола и держался все время за лицо. Два других полицейских пытались скрутить злоумышленника, но в итоге им пришлось от него отбиваться.

В пресс-службе уточнили, что сейчас следователи выполняют все необходимые действия, чтобы установить обстоятельства случившегося.