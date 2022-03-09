Мужчина избил стоматолога в Томске

В Томске мужчина напал на стоматолога за то, что тот отказался выписывать больничный его жене. Об этом сообщило ИА Nation News.

Пациентка просила выдать ей справку за прошедшую дату, так как она не вышла на работу после удаления зуба. Врач отказал, так как счел женщину трудоспособной. Также он уточнил, что получить справку за прошедшие даты можно только по результатам врачебной комиссии.

Мужу женщины это не понравилось и он избил врач. В результате стоматолог попал в больницу с сотрясением мозга.