Мужчина избил соседа, который мешал ему громко слушать музыку

Житель Шадринска избил соседа после того, как тот вызвал полицию из-за громкой музыки. Он отправится в колонию, сообщило Ura.ru.

После того, как сосед вызвал полицию из-за громкой музыки, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отправился к нему домой, избил его табуретом, а также угрожал ножом, вымогая деньги.

Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим.