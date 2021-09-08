08 сентября 2021, 17:30
Мужчина избил соседа, который мешал ему громко слушать музыку
Житель Шадринска избил соседа после того, как тот вызвал полицию из-за громкой музыки. Он отправится в колонию, сообщило Ura.ru.
После того, как сосед вызвал полицию из-за громкой музыки, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отправился к нему домой, избил его табуретом, а также угрожал ножом, вымогая деньги.
Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим.