Происшествия 13 августа 2023, 05:14 Мужчина избил собаку в Калининградской области на глазах у туристов «Кеска»: мужчина избил собаку ногами в Зеленоградске в Калининградской области Freepik

Читать 360tv в

Мужчина избил собаку в Зеленоградске в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Кеска».

В публикации сказано, что молодой человек схватил пса за ошейник, стал бить его кулаками и ногами. Испуганное животное пыталось скрыться от обидчика под лавкой. Весь процесс сняла на видео туристка из Москвы. Что произошло дальше — неизвестно.

Реклама

Как рассказали зоозащитники, видео с избиением четвероногого отправили в местную полицию. Блюстители порядка ознакомились с содержимым кадров, но не квалифицировали их как заявление. Жительница Москвы, которая стала свидетелем избиения собаки, готова снова вылететь из столицы в Зеленоградск для восстановления справедливости.

«Москвичка готова повторно вылететь в Зелик из Москвы, чтобы повторно написать заявление, так как участковый не квалифицирует ее вызов и обращение как заявление! Я и зооинспектор написали электронное заявление в прокуратуру и в УМВД, но нам нужно обнародовать», — заявил один из зоозащитников.

Ранее в городе Ступино Московской области мужчина избил собаку, потому что решил, что она укусила его домашнего шпица. Зоозащитник Эльдар рассказал «360», что на молодого человека составили обращение в полицию.