08 сентября 2023, 10:44
Мужчина избил подростков в Ленинградской области за отказ выпить вместе пива
Драка под Петербургом из-за отказа подростков выпить пива попала на видео
В Янино Ленинградской области мужчина избил подростков за отказ пить с ним пиво. В распоряжении «360» оказалось видео завязавшейся драки.
Очевидцы рассказали каналу, что молодой человек с девушкой вышли из кофейни, к ним подошел мужчина и начал предлагать им пиво, но получил отказ. Тогда он стал грубо оскорблять девушку. Молодой человек заступился за нее и попросил мужчину извиниться, однако вместо этого тот развязал драку.
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Судя по кадрам, девушка пыталась разнять парня и мужчину. Нападавший ударил ее ногой, однако она не оставила попытки.
Ранее стало известно, что двое молодых людей избили прохожего в Москве на Маросейке. Один из них подошел к нетрезвому мужчине и шутливо попросил у него сигарету на английском языке — и нарвался на грубость. Тогда и завязалась драка. Одного из нападавших, несовершеннолетнего, уже задержали полицейские. Молодые люди дружат около полутора лет, один из них студент. Родители младшего из друзей были категорически против их общения.
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