Мужчина избил подростков из-за сломанного снеговика в Новосибирске. Видео

В Новосибирске побили двух подростков, которые сломали снеговика у одной из городских школ. По данному факту начата проверка, сообщило управление Следственного комитета РФ по региону.

Видео с кадрами, на которых неизвестный мужчина валит в снег и избивает двух подростков, предположительно, снятое в Ленинском районе Новосибирска, ранее вызвало резонанс в социальных сетях.

«Предварительно установлено, что 7 февраля, около 17:00, двое подростков повредили снеговика, расположенного у одного из общеобразовательных учреждений по улице Киевская. Происходящее увидел мужчина, проезжавший на своем автомобиле мимо, который подошел к детям и причинил им телесные повреждения», — сообщили на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи сообщили о начале уголовно-процессуальной проверки. Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают причину конфликта, а также личность мужчины, избивавшего детей.

Житель Новосибирска ранее скончался, поскользнувшись на остановке и угодив под колеса автобуса.