Происшествия 29 января 2024, 12:55 Мужчина избил подростка на юге Москвы СК попросит суд арестовать мужчину, избившего подростка на юге Москвы Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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На юге Москвы мужчина избил несовершеннолетнего школьника. Следователи попросят суд об аресте подозреваемого в нападении, сообщила пресс-служба столичного главка СК в своем Telegram-канале.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части первой статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“)», — уточнили в ведомстве.

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По информации СК, 15 января подозреваемый избил подростка на территории школы, после чего покинул место происшествия. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Личность мужчины установили, а вскоре его задержали. Во время допроса он признал вину. Также злоумышленнику предъявили обвинение.

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