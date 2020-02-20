    20 февраля 2020, 15:23

    Мужчина избил подростка на Ямале из-за отказа выходить из подъезда

    Анастасия Кременчугская

    Житель Ноябрьска избил подростка из-за того, что тот не хотел покидать подъезд. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.

    Кадры, на которых видно, как взрослый мужчина избивает подростка, разлетелись по местным пабликам в соцсетях. Житель дома несколько раз попросил парня покинуть здание, так как он в нем не проживает. После отказа мужчина несколько раз ударил школьника.

    «Мужик, ты зря это делаешь», — заявил молодой человек избивавшему его мужчине.

    Мнение пользователей социальных сетей разделилось. Кто-то поддержал данный метод воспитания, говоря, что именно такие люди и портят подъезды. Другие же высказались против подобного, так как рукоприкладство недопустимо.

    На данный момент проводится проверка случившегося.