20 февраля 2020, 15:23
Мужчина избил подростка на Ямале из-за отказа выходить из подъезда
Житель Ноябрьска избил подростка из-за того, что тот не хотел покидать подъезд. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.
Кадры, на которых видно, как взрослый мужчина избивает подростка, разлетелись по местным пабликам в соцсетях. Житель дома несколько раз попросил парня покинуть здание, так как он в нем не проживает. После отказа мужчина несколько раз ударил школьника.
«Мужик, ты зря это делаешь», — заявил молодой человек избивавшему его мужчине.
Мнение пользователей социальных сетей разделилось. Кто-то поддержал данный метод воспитания, говоря, что именно такие люди и портят подъезды. Другие же высказались против подобного, так как рукоприкладство недопустимо.
На данный момент проводится проверка случившегося.