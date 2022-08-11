Мужчина избил пятилетнего ребенка на спортивной площадке в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел накануне на одной из спортивных площадок в Нижнем Новгороде. Мужчина избил пятилетнего мальчика из-за мяча. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на слова очевидцев.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что ее сын получил травмы головы и тела после того, как случайно забросил мяч в коляску на детской площадке. Мужчина подбежал к нему и начал бить ребенка. После побоев на теле пострадавшего остались синяки.

В МВД, СК и прокуратуре города проводятся проверки по факту случившегося.