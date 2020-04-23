23 апреля 2020, 22:48
Мужчина избил пенсионерку в Петербурге
В Санкт-Петербурге в больницу попала 81-летняя пенсионерка. Ее сильно избили, передают «Невские новости».
По данным издания, пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Есть подозрение на ушиб головного мозга. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Отмечается, что пенсионерку избили накануне во время конфликта с домочадцами. Правоохранители установили предполагаемого виновника. Им оказался 34-летний супруг внучки потерпевший. В его отношении составили административный протокол.