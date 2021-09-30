Мужчина избил пассажирку лифта в Томске

Полуголый мужчина обрушил град ударов руками и ногами на пассажирку лифта в Томске 28 сентября. Кадры нападения опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

О нанесении увечий могли не узнать, если бы жители многоквартирного дома не решили посмотреть видеозаписи с камеры в лифте. Томичи решили выяснить, кто портит лифт, а обнаружили кадры избиения.

На записи видно, как в кабину лифта зашел босой мужчина с голым торсом. Он приблизился к пассажирке лифта и что-то ей говорил. Затем он принялся наносить удары кулаками обеих рук в лицо женщины. Та лишь успела чуть отвернуться, но нападавшего это не остановило. После серии ударов он выскочил из лифта и нажал кнопку вызова, затем снова быстро ударил жертву ногой и скрылся на этаже. На видеозаписи отчетливо видны капли крови.

По информации, МВД пока не отреагировало на видеозапись.

Житель Красноярска 29 сентября избил руками и ногами свою спутницу в подъезде жилого дома. В полиции сообщили, что по факту избиения пострадавшая к ним не обращалась, однако ведомство начало проверку с целью установления личности нападавшего и потерпевшей.