16 апреля 2020, 10:52
Мужчина избил и изнасиловал сестру в Хакасии
Пьяный мужчина 38 лет избил, а затем изнасиловал свою 27-летнюю сестру. Инцидент произошел в Таштыпском районе Хакасии. Об этом сообщило ИА Nation News.
Следователи предположили, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пригрозил молодой родственнице убийством, избил и изнасиловал ее. Происшествие случилось в доме родственников нападавшего.
Сотрудники СК возбудили против обвиняемого уголовное дело. В настоящее время они выясняют детали преступления.