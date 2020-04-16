Мужчина избил и изнасиловал сестру в Хакасии

Следователи предположили, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пригрозил молодой родственнице убийством, избил и изнасиловал ее. Происшествие случилось в доме родственников нападавшего.

Сотрудники СК возбудили против обвиняемого уголовное дело. В настоящее время они выясняют детали преступления.