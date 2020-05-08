Мужчина избил и изнасиловал пенсионерку в Ленобласти

Женщина 1962 года рождения распивала алкоголь с малознакомым ей мужчиной на Партизанской улице. По предварительным данным, в какой-то момент подозреваемый стал бить пенсионерку. Ее госпитализировали.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом предплечья. Также выяснилось, что она была изнасилована.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.