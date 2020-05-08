    08 мая 2020, 11:01

    Мужчина избил и изнасиловал пенсионерку в Ленобласти

    Анастасия Кременчугская

    В Ленинградской области мужчина избил и изнасиловал пенсионерку. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Женщина 1962 года рождения распивала алкоголь с малознакомым ей мужчиной на Партизанской улице. По предварительным данным, в какой-то момент подозреваемый стал бить пенсионерку. Ее госпитализировали.

    У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом предплечья. Также выяснилось, что она была изнасилована.

    Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.