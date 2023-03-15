Происшествия 15 марта 2023, 23:40 Мужчина избил двух школьниц в Саратове

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Неизвестный избил двух школьниц в Саратове. Преступление он совершил с разницей в пять минут. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Первое нападение произошло на улице Лунной, неподалеку от дома № 5. Жертвой избиения стала 13-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы.

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Спустя пять минут неизвестный набросился с кулаками на 15-летнюю школьницу. Это произошло рядом с домом № 27.

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Информации о личности нападавшего, а также о его мотивах не поступало.