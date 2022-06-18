Мужчина избил бывшую жену и якобы выкинул сына из окна в Екатеринбурге

Ночью в Екатеринбурге мужчина избил бывшую жену, а потом, предположительно, выкинул сына из окна на втором этаже. О случившемся мать ребенка рассказала «360».

Все произошло минувшей ночью. Женщина объяснила, что они вместе живут с бывшим мужем в общежитии, у них двое общих детей. Мужчина напился и начал буянить.

«Я легла спать, было 21:00. Он выпил и решил, что надо меня избить. Что у него в голове щелкнуло, я не знаю», — призналась женщина.

Когда мужчина избивал ее, ребенок просил отца остановиться.

«Ребенок стоял, говорил: „Не трогай маму“. Я убежала, ребенок там остался. Были какие-то молодые люди, я их попросила: „Помогите, у меня там ребенок“. Мы долбились, нам никто не открыл дверь. Потом проходил мальчик и сказал: у вас там сын вылетел с балкона», — рассказала мать.

Женщина обошла дом и нашла сына, который уже сидел в машине у какой-то девушки.

Следственный комитет по Свердловской области сообщил, что по факту произошедшего начата проверка.

«Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в СК.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение о происшествии поступило к ним ночью 18 июня. На место прибыла полиция. Мужчину забрали в отдел. Он заявил, что сына не трогал. Мать привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.