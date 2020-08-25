Мужчина избил 83-летнюю жительницу Кемерово ради банок варенья

38-летний мужчина дважды грабил пенсионерку. В первый раз он похитил садовые инструменты и электроинструменты, а во второй раз унес несколько банок с вареньем. В крайний раз злоумышленнику старушка сама открыла дверь, он повалил ее на пол и стал избивать.

Пострадавшую госпитализировали, подозреваемого задержали. Сайт «Дни.ру» написал, что ему грозит до 15 лет тюрьмы.