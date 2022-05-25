Мужчина избил 15-летнюю девочку из семьи мигрантов в Казани

В Московском районе Казани мужчина избил 15-летнюю подругу своей жены за то, что она «позорит нацию». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По предварительным данным, девочка пришла к замужней подруге в гости, чтобы забрать некоторые вещи. В это время ей позвонил бывший возлюбленный и начал отчитывать школьницу за то, что она якобы проводила время с другими парнями.

Услышав разговор, муж подруги накинулся на гостью, избил и связал ее, а после отправился гулять вместе с семьей, написал сайт inkazan.ru.

Испуганная школьница написала сообщение завучу и попросила ее вызвать полицию. Приехавшие на указанное место правоохранители нашли подростка привязанной белыми шнурками к кровати. Расследование дела продолжается.