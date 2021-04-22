Мужчина из Волгограда погиб после падения с 20 этажа

В Волгограде мужчина погиб после падения из окна многоэтажки. Следователи проводят проверку по факту его смерти. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Тело мужчины нашли около жилого дома на проспекте Жукова, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

Следствие считает, что он упал с большой высоты и приземлился на перила у подъезда, что усугубило характер травм. Мужчина скончался на месте. У него в карманах обнаружили удостоверение личности и телефон. Из документов стало известно о прописке в Белгородской области.

Правоохранители выясняют детали.