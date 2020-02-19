Мужчина из Тверской области угнал каршеринговый BMW

Сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль, чтобы проверить его. Они выяснили, что водитель 1999 года рождения угнал ВМW под чужим именем.

Машину изъяли и передали компании под сохранную расписку.

На угонщика завели уголовное дело, по которому он получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.