19 февраля 2020, 11:26
Мужчина из Тверской области угнал каршеринговый BMW
В Санкт-Петербурге молодой человек из Тверской области арендовал каршеринг BMW под чужим именем и решил угнать машину. Полиция задержала его на Сенатской площади. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль, чтобы проверить его. Они выяснили, что водитель 1999 года рождения угнал ВМW под чужим именем.
Машину изъяли и передали компании под сохранную расписку.
На угонщика завели уголовное дело, по которому он получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.