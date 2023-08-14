Происшествия 14 августа 2023, 14:38 Мужчина из Тюменской области убил брата, приревновав его к своей сожительнице

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В Тюменской области правоохранители задержали жителя села Аромашево, который убил родного брата на фоне ревности. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По информации ведомства, во время совместного распития спиртных напитков мужчина увидел, что старший брат проявляет интерес к его сожительнице. Он нанес родственнику множество ударов руками и ногами.

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Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. В настоящий момент решается вопрос об утверждении обвинительного заключения.