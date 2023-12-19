Происшествия 19 декабря 2023, 14:08 Мужчина из Тюменской области ограбил магазин электроники, связав продавца шнуром от зарядки

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В Тюмени правоохранители задержали жителя Тобольска, который, связав сотрудника магазина электроники шнуром от зарядки, ограбил торговую точку. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как выяснило следствие, мужчина пришел в магазин в нетрезвом виде. Сперва он подставил к шее продавца фрагмент пилки по металлу, а затем потребовал выдать деньги, связав его шнуром. В итоге преступник забрал деньги и 30 телефонов. Ущерб, нанесенный магазину, составил 380 тысяч рублей.