Происшествия 28 ноября 2023, 15:32 Мужчина из Тюмени, имеющий 20 судимостей, обокрал местную библиотеку

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В Тюмени правоохранители задержали мужчину, имеющего 20 судимостей, за кражу в местной библиотеке. Бывший рецидивист вскрыл в учреждении сейф и вынес оттуда технику, написал сайт URA.RU.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 23-летний тюменец пришел в библиотеку за книгой, но, увидев сейф и ключи, вытащил из него три мобильных телефона, три планшета и ноутбук.

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Похищенные вещи он отдал в комиссионный магазин за 30 тысяч рублей.