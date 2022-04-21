Мужчина из Таджикистана скончался в ДТП под Сызранью

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» под Сызранью. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное ГИБДД.

Авария случилась днем 20 апреля. Житель Таджикистана двигался на Toyota Camry. На 870-м километре мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. В результате водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.