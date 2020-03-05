    05 марта 2020, 15:36

    Мужчина из Санкт-Петербурга превратил квартиру в нарколабораторию

    Ольга Ситникова

    Против жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело. Он сделал свою квартиру нарколабораторией, в которой изготовил 1,8 килограмма запрещенного мефедрона. Об этом сообщили «Невские новости».

    Городская прокуратура утвердила обвинение мужчины по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере».

    Следователи предполагают, что в декабре 2018 года — мае 2019 года мужчина делал наркотик в собственной квартире. После этого изготовленный мефедрон продавали.

    За время своей работы петербуржцу удалось подготовить к продаже 1800 граммов наркотического вещества.

    Правоохранительные органы задержали подозреваемого, провели обыск в его квартире и изъяли наркотики и оборудование.