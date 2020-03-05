Мужчина из Санкт-Петербурга превратил квартиру в нарколабораторию

Городская прокуратура утвердила обвинение мужчины по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере».

Следователи предполагают, что в декабре 2018 года — мае 2019 года мужчина делал наркотик в собственной квартире. После этого изготовленный мефедрон продавали.

За время своей работы петербуржцу удалось подготовить к продаже 1800 граммов наркотического вещества.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, провели обыск в его квартире и изъяли наркотики и оборудование.