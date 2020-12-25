Мужчина из Самары больше года жил с завернутым в ковер трупом матери

Горожанин рассказал представителям правоохранительных органов, что является инвалидом. Его мать скончалась 19 августа прошлого года. У мужчины не было средств на похороны. Он завернул труп в ковер и его оставил в комнате.

В настоящий момент следователи проводят проверку.