25 декабря 2020, 18:00
Мужчина из Самары больше года жил с завернутым в ковер трупом матери
Мужчина из Самары 16 месяцев жил с трупом своей матери в квартире. Его приятель нашел останки женщины и сообщил об этом в полицию, пишет ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Горожанин рассказал представителям правоохранительных органов, что является инвалидом. Его мать скончалась 19 августа прошлого года. У мужчины не было средств на похороны. Он завернул труп в ковер и его оставил в комнате.
В настоящий момент следователи проводят проверку.