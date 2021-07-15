Мужчина из Петрозаводска открыл стрельбу из окна квартиры, есть раненые

Накануне в столице Карелии из окна своей квартиры начал стрельбу местный житель. В результате инцидента получили ранения мужчина и женщина, которые в этот момент находились на улице около дома злоумышленника. Об этом написал МК со ссылкой на местные СМИ.

Сотрудники полиции выяснили, что в квартире на проспекте Ленина, откуда неизвестный решил пострелять по прохожим, находилась компания молодежи. Один из присутствующих решил развлечься с помощью пневматического оружия, сообщило ИА Nation News.

В настоящий момент следствие выясняет, кто именно из компании стрелял по людям. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой оказали пострадавшим первую помощь.