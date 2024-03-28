Происшествия 28 марта 2024, 14:28 Мужчина из Пермского края поджег квартиру супругов из-за обвинений в краже

Читать 360tv в

Правоохранители задержали в Пермском крае 36-летнего мужчину, которого подозревают в смертельном поджоге. Подробности сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следствия.

Происшествие случилось в Чернушке. По предварительной информации, фигурант намеренно устроил пожар в квартире супружеской пары. В результате погиб 67-летний мужчина. Его жене удалось спастись.

Реклама

Незадолго до трагедии потерпевшие обвинили поджигателя в краже денег. Предположительно, это и стало мотивом для жестокого убийства.