28 марта 2024, 14:28
Мужчина из Пермского края поджег квартиру супругов из-за обвинений в краже
Правоохранители задержали в Пермском крае 36-летнего мужчину, которого подозревают в смертельном поджоге. Подробности сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следствия.
Происшествие случилось в Чернушке. По предварительной информации, фигурант намеренно устроил пожар в квартире супружеской пары. В результате погиб 67-летний мужчина. Его жене удалось спастись.
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Незадолго до трагедии потерпевшие обвинили поджигателя в краже денег. Предположительно, это и стало мотивом для жестокого убийства.
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